16.07.2020 - 15:17 |
LGS sınavında kim birinci oldu? LGS birincileri hangi şehirden, kaç puan aldılar?
LGS birincilerinin kimler olduğu merak ediliyor. 20 Haziran tarihinde öğrenciler LGS sınavına girdiler. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrencilerden en yüksek puanı alan isim LGS Türkiye birincisi oldu. LGS sınav sonuçları açıklandı ve detaylar belli oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS sonuçları için heyecanlı bekleyişin bugün son buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı güne gelinmesiyle beraber LGS birincisinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Peki 2020 LGS birincisi kim olacak, hangi şehirden?
2020 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde http://sonuc.meb.gov.tr/ internet adresinde açıklandı.