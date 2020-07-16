LGS sınavında kim birinci oldu? LGS birincileri hangi şehirden, kaç puan aldılar?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyişin bugün son buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı güne gelinmesiyle beraber LGS birincisinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Peki 2020 LGS birincisi kim olacak, hangi şehirden?

2020 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde http://sonuc.meb.gov.tr/ internet adresinde açıklandı.

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