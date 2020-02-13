2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama
Tıpta Uzmanlık Sınavı 1. dönem sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan TUS ve STS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgelerini alabilecek
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girecek olan adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlikleri ve şifreleri ile 14:00'ten itibaren sorgulama işlemini yapabilecek.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI