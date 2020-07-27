Üniversite taban puanları 2020 | ÖSYM giriş ekranı YKS tercih kılavuzu yayınladı mı?

2020 YKS sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM, tercih kılavuzunu yayınladı mı? Üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları nasıl? İşte son bilgiler...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

YKS ÖRNEK KONTENJAN KILAVUZU 2020

ÜNİVERSİTE TERCİH GÜNLERİ YAPILACAK MI?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşınıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 2020-2021 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.

GÜVENLİ MESAFE KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günlerinde aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi.