2020 YLSY başvurusu nasıl yapılır? İşte YLSY başvuru ücreti ödeme

YLSY başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda yurt dışına eğitim için gönderilecek öğrencilerin başvuruları alınmaya başlandı. Peki, YLSY başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru...

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında (Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2020 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2020 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

YLSY BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, başvurularını 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Başvuru işlemleri 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Adaylar başvuru yapmak için REBUS ana sayfasındaki ilgili alana güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilecektir.

Adayların ödeme yapabilmesi için REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydetmesi ve “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına giriş yapması gerekmektedir. Adaylar 65,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,

ç. 2015 ALES Sonbahar, 2016 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3 ve 2020 ALES/1 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2017, 2018 ve 2019 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

