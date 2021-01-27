2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! ALES, KPSS, DGS, YDS, YKS başvuru ve sınav tarihleri...

ÖSYM sınav takvimi adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yıl içerisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılım sağlıyor. 2021 yılı içerisinde katılımı en fazla olması beklenen sınavlar arasında KPSS, ALES, YDS, YKS ve DGS sınavları geliyor. Bu sınavlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ve sınavların gerçekleştirileceği tarihi merak eden adaylar için beklenen açıklama geldi. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

e-YDS sınavı 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek

MEB EKYS sınavı 14 Mart 2021

TUS 21 Mart 2021

STS Tıp 21 Mart 2021

YÖKDİL 28 Mart 2021

MSÜ 4 Nisan 2021

DİB-MBSTS 10 Nisan 2021

YDS 18 Nisan 2021



e-YDS 2021/2 24 Nisan

e-YDS 2021/3 25 Nisan

ALES 2 Mayıs 2021

e-YDS 2021/4 8 Mayıs

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.