2021 YÖKDİL başvuru ekranı | YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte YÖKDİL başvuru ücreti

2020-2021 Eğitim yılında YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Bugün YÖKDİL/1 sınavının başvuru işlemleri alınacak. Adaylar ise YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar arayışına geçti. İşte ÖSYM'nin YÖKDİL'e dair son paylaşımları...

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖKDİL/1 başvuru işlemleri bugün başladı, 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2021 başvuru ücreti 145 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.



Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru

bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.



DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir

YÖKDİL/1 SINAVI 2021 NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 başvuru işlemleri 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.