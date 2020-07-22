22.07.2020 - 14:42 | | milliyet.com.tr
22. Türk-Rus devriyesi gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerçekleştirilen 22. kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
Tüm Türkiye'yi sarsan vahşet! Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendiSon dakika haberi... Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.