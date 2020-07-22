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22.07.2020 - 14:42 | | milliyet.com.tr

22. Türk-Rus devriyesi gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerçekleştirilen 22. kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

22. Türk-Rus devriyesi gerçekleşti

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