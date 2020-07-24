24 Temmuz koronavirüs vaka sayısı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısı ise merak ediliyor. Peki 24 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. http://covid19.saglik.gov.tr"

24 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Detaylar geldiği zaman haberde yer alacak.