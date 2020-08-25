MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
ABONE OL
25.08.2020 - 10:03 |

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 25 Ağustos kataloğunda yer alan ürünler bugün zincir market mağazalarının raflarında yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta Bim aktüel kataloğunda birçok çeşit ürün yer alıyor. İşte 25 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu...

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda pijama takımından çoraplara kadar birçok fırsat bulunuyor. Bim aktüel kataloğunda Comfort Family 5'li çantalı çocuk çorabı 14,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte 25 Ağustos Bim aktüel kataloğu fırsatları...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

    Eczaneyi birbirine kattıTürk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor. Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgâhtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı

    Son dakika! Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Tuzla'da tehlikeli yolculuk! 'Çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil'

    Tuzla'da tehlikeli yolculuk! 'Çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil'

    Sıradaki Haber