25.08.2020 - 10:03 |
25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel 25 Ağustos kataloğunda yer alan ürünler bugün zincir market mağazalarının raflarında yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta Bim aktüel kataloğunda birçok çeşit ürün yer alıyor. İşte 25 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu...
25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda pijama takımından çoraplara kadar birçok fırsat bulunuyor. Bim aktüel kataloğunda Comfort Family 5'li çantalı çocuk çorabı 14,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte 25 Ağustos Bim aktüel kataloğu fırsatları...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Eczaneyi birbirine kattıTürk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor. Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgâhtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.