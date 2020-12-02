25 bin HIV pozitif 1958 AIDS vakası

Vakaların yüzde 81’i erkek, yüzde 19’u kadın, yüzde 15,6’sı yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor. HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş.

32 milyon ölüm

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinden 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. HIV enfeksiyonun, korunmasız her türlü cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan ve kan ürünlerinin verilmesiyle ya da anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabildiği belirtilen bilgilendirmede, hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildiği vurgulanarak, “Tedavi ile bulaştırıcılık önlenebilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir” denildi.

Bilgilendirmede, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2020 raporuna atıfta bulunularak, başlangıcından günümüze kadar 75,7 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğu, 32,7 milyon kişinin ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bilgilendirmede, “2019’da tüm dünyada 38 milyon HIV ile yaşayan bireyin bulunduğu ve bu bireylerin 1.8 milyonunu 0-14 yaş grubu çocukların oluşturduğu belirtilmektedir. 2019 içerisinde 1,7 milyon kişinin HIV ile yeni enfekte olduğu, 690 bin kişinin ise AIDS-ilişkili hastalıklar nedeni ile yaşamını yitirdiği belirtilmektedir. 2010 ile karşılaştırıldığında günümüzde AIDS ile ilişkili hastalıklara bağlı ölüm oranı yüzde 39 azalmıştır” denildi.

Cinsel yoldan bulaş yüzde 97

Bilgilendirmede, Türkiye’ye ait veriler şöyle:

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 1985’ten 1 Aralık 2020’ye kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 25 bin 809 HIV pozitif kişi ve bin 958 AIDS vakası mevcut.

Vakaların yüzde 81’i erkek, yüzde 19’u kadın. Yüzde 15,6’sı yabancı uyruklu.

Enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş.

Vakaların yüzde 51’inin bulaş yolu bildirilmemiş.

Bulaş yolu bildirilen vakalarda, cinsel yolla bulaş yüzde 97, damar içi madde kullanımı yoluyla bulaş yüzde 2 ve anneden bebeğe geçiş ise yüzde 1,4.

Türkiye, HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkla görüldüğü ülkeler arasında. Ancak son yıllarda vaka sayılarında artış izleniyor.

1 Ocak-1 Aralık 2020 arasında bin 461 HIV pozitif kişi ve 31 AIDS vakası olmak üzere toplam bin 492 vaka doğrulama testi pozitif tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 85,9’u erkek, yüzde 14,1’i ise kadın. Vakaların yüzde 13,9’u yabancı uyruklu.

2020’de bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda.

‘Test yaptırın’ uyarısı

HIV enfeksiyonun önlenebilir bir hastalık olduğunun hatırlatıldığı bilgilendirmede şöyle denildi:

“Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile tek eşliliğin yanı sıra riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir.”