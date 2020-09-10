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10.09.2020 - 12:46 | | DHA

29 yıl ayrı kalan çift nikah masasında kavuştu

Aydın'ın Söke ilçesinde, yaşadıkları aşka rağmen ailelerinin karşı çıkması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Birsen Yanılmaz (55) ve Hüseyin Kaya (60), 29 yıl sonra yeniden kavuşup, nikah masasına oturdu. Teknede kıyılan nikahta gelin Birsen Yılmaz, "Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

29 yıl ayrı kalan çift nikah masasında kavuştu

Özel bir hastanede çalışan hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke'nin Güzeltepe köyünde tanışıp, aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, aileleri karşı çıkınca yollarını ayırmak zorunda kaldı. 1 yıl sonra Hüseyin Kaya, çalışmak için Almanya'ya gitti.

Aradaki mesafeye ve geçen zamana rağmen iletişimlerini koparmayan çift, bu yıl yeniden birlikte olmaya başladı. Yanılmaz ve Kaya, tam 29 yıl erteledikleri evlilik hayallerini nikah masasına taşımaya karar verdi. Hüseyin Kaya, Birsen Yanılmaz'ı, 23 Haziran günü Söke'deki babaevine giderek, istedi. Akrabalarının eşlik ettiği Kaya'ya tuzlu kahve ikram edilen kız istemede, çiftin nişan yüzükleri de takıldı.

29 yıl ayrı kalan çift nikah masasında kavuştu

NİKAHI BAŞKAN ÖMER GÜNEL KIYDI

Çift, dün Kuşadası'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gezi teknesinde gerçekleşen törende nikahı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Başkan Günel, imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Birsen Yılmaz'a verdi. Başkan Günel, "Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarihi Güverciada Kalesi'nin de tanıklık ettiği bu nikahta çiftimizin yanında olmaktan büyük keyif aldım. Umarım 29 yıllık aşkları uzun yıllar daha devam eder" diye konuştu.

Gelin Birsen Yılmaz da "Birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

29 yıl ayrı kalan çift nikah masasında kavuştu

Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldüGaziantep'te, kavşaktan dönüş yaptığı esnada freni boşalan vinç kimseye çarpmamak için yüksek kaldırıma çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kimsenin burnu bile kanamazken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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