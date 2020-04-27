Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün beşinci kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Corona virüs ile ilgili tablo iyileşmeye giderken ne kararlar alınacağı özellikle 3 günlük sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu olmuş durumda... Bugün sıklıkla '3 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu soruluyor.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs’ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.