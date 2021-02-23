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23.02.2021 - 13:12 | | DHA

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde balık avlamak için gölet kenarında kamp yaptıkları panelvanda ölü olarak bulunan 3 kişinin araç içerisinde; ısınmak için taş ocağı mangalında yaktıkları kömür ateşinden, havaya karışan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı!

21 Şubat Pazar günü Şanlıurfa Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhüyük Mahallesi'nde balık tutmak için göl kenarında kamp yapan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers (50) ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde taş ocağı mangalında yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı

Yaşanan ölümle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, cansız bedeni bulunan 3 kişinin balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına geldikleri belirtilerek şöyle denildi:

"Panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine koydukları ısınmak amaçlı taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur.

3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı

 

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