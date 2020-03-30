30.03.2020 - 16:21 |
31 Mart EBA TV ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri
23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitime geçildi. Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlanmasıyla beraber öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden görüyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de ayrı ders programları yer alıyor. Öğrenciler yarın ders programında nelerin yer aldığını merak ediyor. İşte 31 Mart EBA ders programı...
Corona virüsten dolayı 30 Nisan 2020 tarihine kadar öğrenciler uzaktan eğitim görecekler. Uzaktan eğitim ikinci haftasında devam ediyor. EBA TV'nin bu haftaki ders programı belli oldu. Dersleri kaçıran öğrenciler aynı zamanda EBA TV'de yer alacak ders tekrarlarını görebilecekler. Peki 31 Mart EBA ders programı nedir? EBA TV ders tekrarları ne zaman? Detaylar haberimizde...
Sadece ismi okunan kısa süreliğine içeriye girebiliyor!Corona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.