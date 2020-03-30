31 Mart EBA TV ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri

Corona virüsten dolayı 30 Nisan 2020 tarihine kadar öğrenciler uzaktan eğitim görecekler. Uzaktan eğitim ikinci haftasında devam ediyor. EBA TV'nin bu haftaki ders programı belli oldu. Dersleri kaçıran öğrenciler aynı zamanda EBA TV'de yer alacak ders tekrarlarını görebilecekler. Peki 31 Mart EBA ders programı nedir? EBA TV ders tekrarları ne zaman? Detaylar haberimizde...