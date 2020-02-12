Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine konuşlandırılan TSK unsurları da İdlib bölgesine kaydırıldı. Bölgeye çok sayıda tank ve obüs, kirpi ve ZPT personel taşıyıcı araçların yanı sıra birçok bölgeden komandolar sevk edildi.

Reyhanlı’dan İdlib’e gün boyu devam eden askeri sevkiyatta çok sayıda zırhlı araç, tank, obüs ve askeri mühimmat bölgedeki konuşlanan askerlere ulaştırıldı. Öte yandan, İskenderun Garı’na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Yerel kaynaklar TSK’nın son yıllardaki en büyük askeri sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti.



Göç sayısı 1.7 milyonu buldu



Suriye rejimi ve Rus uçakları hava saldırılarını sürdürürken İdlib’in kısmen güvenli olan kuzeyine doğru yeni bir göç hareketi başladı. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Halep’in batısı ve güneyindeki Daret İzze ilçesi ile Etarib beldesi ve çevresindeki köylerden son 4 günde 27 bin sivil daha yerinden edildi. Yanlarına alabildikleri eşyaları alıp Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenler ile Ocak 2019’dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.



Komando sevkiyatı



TSK, İdlib’deki gözlem noktalarına Türkiye’nin çeşitli birliklerinden komando sevk etti.



Rejimden kaçıyorlar



İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep’in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göç sürüyor.







