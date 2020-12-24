4 günlük yasak ne zaman başlıyor? Yılbaşı yasağı kaç gün olacak, hangi gün başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı yılbaşında da koronavirüs nedeniyle devam edecek. Genel kurallar ise hafta sonu uygulanan kısıtlamalarla aynı olacak. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde düzenlenebilecek kutlamalar için 81 ile otel ve konaklama tesislerine yönelik yeni bir genelge daha gönderdi. Söz konusu otel ve konaklama yerlerinde balo, kutlama gibi törenlere izin verilmeyecek ve canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek.

4 GÜN YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlıkça yayımlanan genelgede kısıtlamaların hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanacağına değinildi. 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

OTEL VE KONAKLAMA TESİSLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.



Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.



Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.



Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.



Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.