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03.03.2020 - 11:02 | | DHA

4 kadÄ±n son iÅŸlerinde yakayÄ± ele verdi...

Ä°stanbul Esenyurtta'ki AVM ve Ã§eÅŸitli giyim maÄŸazalarÄ±nda â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaâ€™ ve â€˜perdelemeâ€™ yÃ¶ntemleri ileÂhÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ± belirlenen yabancÄ± uyruklu 4 Â kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

4 kadÄ±n son iÅŸlerinde yakayÄ± ele verdi...

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istanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ A BÃ¶lge BÃ¼ro AmirliÄŸiâ€™ne baÄŸlÄ± Esenyurt timleri, ilÃ§edeki metrobÃ¼s duraklarÄ±, AVMâ€™ler ve meydan iÃ§erisinde bulunan Ã§eÅŸitli giyim maÄŸazalarÄ± gibi kalabalÄ±k ortamlarda â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaâ€™ ve â€˜perdelemeâ€™ yÃ¶ntemiyle hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek harekete geÃ§ti.

Ekipler, hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ± ile ilgili yaptÄ±klarÄ± kamera Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yabancÄ± uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilen kadÄ±nlarÄ± yakalamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

Ekipler gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden belirlediÄŸi, biri gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±sÄ±nÄ± kapatan, diÄŸerleri hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan Naime el H., Â Cumana Åž., Medine H. Â Åžehnaz A.'yÄ± Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

7 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼pheliler, Esenyurt Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™ne teslim edilirek soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.

    Litre fiyatÄ± 150 lira olan eÅŸek sütüne yoÄŸun ilgiAdana'da bir besici tarafÄ±ndan üretilen eÅŸek sütü, litre fiyatÄ± 150 TL olmasÄ±na raÄŸmen yoÄŸun ilgi görüyor.
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