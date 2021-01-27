40 milyonluk kaçak oyuncak

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kaçak yollarla ürün getiren ve İSTOÇ’ta satan bir firmayı tespit edince, firmanın deposu ve yönetim merkezini takibe aldı. Yapılan takip çalışmalarında firmanın kaçak ürünleri Çin’den getirip Ağrı Doğubeyazıt sınır kapısından geçirerek İstanbul’a ulaştırıp depoladığı tespit edildi. Geçen pazartesi düzenlenen operasyonda, 25 milyon adet karnaval balonu, 36 bin adet oyuncak, 2 bin 82 adet biblo, 650 adet makas, tornavida ve hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen oyuncak ve malzemelerin değerinin 40 milyon lira olduğu öğrenilirken, ürünlerin hiçbir belgesinin bulunmadığı, oyuncaklarla ilgili kanserojenli ürün olmadıklarına dair izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Ürünlerden alınan numunelerin TAREKS ve kanserojen testi için ilgili birimlere gönderileceği öğrenilirken, firma sahibine “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltı işlemi yapılıp para cezası uygulandığı öğrenildi.

Çin’den kaçak yollarla İstanbul’a getirildiği belirlenen 63 bin parça oyuncak ve hırdavat kanserojen testi için incelemeye alındı.

Uzmanlar uyardı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Şekerel, kaçak oyuncaklar özellikle istenilen standartlarda üretilmemiş olabileceklerini vurgulayarak uyarılarda bulundu: “Bizim açımızdan önemli şeylerden bir tanesi bunların boyaları. Azo boyaları dediğimiz hem sağlığa hem de cilde alerjik reaksiyonlara neden olan boyalardır. Bu oyuncaklardaki maddelerin uzun vadede kanserojen olma riskleri var. Bu maddeler hormonlar gibi de davranabiliyorlar. Mikro plastikler yutulduğu zaman erken ergenliğe kadar neden olan birtakım riskler içerebiliyorlar.”

‘TSE onayı gerekli’

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Banu Yazıcı da şunları söyledi: “Bu plastik oyuncaklarda kullanılan boyalar nedeniyle alerji riski olabilir. Bu oyuncakların yapımında kullanılan maddeler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onayı almışsa güvenlidir. Oyuncakların küçük parçaları veya kopan parçaları çocuklar için risk taşıyor. Çocukların sağlığı için oyuncak alırken dikkatli olmak lazım.”