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14.10.2020 - 12:03 | | DHA

41 yaşında sanat tarihi bölümü kazandı, işçi olduğu müzede uzman olabilecek

Bursa’nın İznik ilçesindeki Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi’nde 8 yıldır işçi olarak çalışan Ertuğrul Kaya (41), üniversite sınavında sanat tarihi bölümünü kazandı. Kaya, öğrenimini tamamlaması halinde müzede ‘uzman’ olarak görev yapabilecek.

41 yaşında sanat tarihi bölümü kazandı, işçi olduğu müzede uzman olabilecek

Evli ve bir çocuk babası Ertuğrul Kaya, 2015 yılında girdiği üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazandı. Okulunu bitirdikten sonra da, 2012 yılında İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi’nde işçi olarak çalışmaya başladı. Zamanla müzede muhasebe sorumlusu olan Kaya, bu yıl girdiği üniversite sınavında ise Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandı. Kaya, öğrenimini tamamlaması halinde, işçi statüsünde çalıştığı müzede, ‘müze uzmanı’ olarak görev yapabilecek.

İznik’in tarihinden etkilendiğini söyleyen Kaya, “Müzede çalışırken, İznik’in tarihi yönlerinin zengin olmasından dolayı sanat tarihi okumaya karar verdim. Sınava çalışıp, bölümü kazandım. Bunda İznik’in tarihsel yapısı çok etkili oldu. Kendimi geliştirdim. Dört yıllık sanat tarihi bölümüne kaydımı yaptırdım” dedi.

 

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