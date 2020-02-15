42 kişi özgür

Çin’in Vuhan kentinde mahsur kalan ve Koca Yusuf ile Türkiye’ye getirilen 32’si Türk, 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesi’ndeki 14 günlük karantinası sona erdi. Askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile 1 Şubat’ta Ankara’ya getirilen 42 kişi ile tahliye operasyonunu gerçekleştiren 20 mürettebat ve sağlık görevlisi, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tek kişilik odalarda gözlem altına alınmıştı. Geçen salı, Bilim Kurulu’nun kararı ile mürettebat ve sağlık görevlilerinin hastanedeki karantinasına son verilirken dün de 42 kişinin karantina sonrası taburcu edildi.

İkinci kutlama

Hastanede vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25. yaş gününü tek başına karantina altında kutlayan Şeyma ile pasta kesti. 42 kişinin her biriyle tek tek sohbet eden Koca, tedbir karantinasında tutulanlardan en son önceki gün alınan numunelerin de sonuçlarının negatif olduğunu aktardı. Bütün tetkiklerin sonuçları için üretilen yerli tanı kiti ile çalışıldığını vurgulayan Koca, herhangi bir koronavirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebileceklerini belirtti. Koca, şunları dedi:

“Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk vatandaşı 10 kişi uçak rezervasyonları nedeniyle yarına (bugün) kadar kalmak istediklerini söylediler. Bir gün daha misafir etmiş olacağız. Yerli kit ile ilgili şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha talepte bulunduğunu söyleyebilirim. Zekai Tahir Burak Hastanesi’n kapatılmayacak. Dezenfekte edilerek, benzer bir talep olması durumunda yine bu amaç için kullanılacak.”

Çocuklar için playstation

14 günlük karantina sürecinde hastaların bulunduğu bölgenin güvenliğini özel güvenlikler sağladı. Olası çıkışların önüne geçmek için güvenlikler kapıda nöbet tutarken, karantinada bulunan vatandaşlar için gazete, kitap gibi imkânlar sağlandı. Odalarında televizyon bulunan hastalar, aileleriyle telefon üzerinden görüştü. karantinadaki çocuklara da playstation gönderildi.

Burcu Öner (solda) ve Meltem Soylu taburcu olduktan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Doğduğu odada karantinaya alındı

Vuhan’da İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken Türkiye’ye getirilen ve 14 gündür karantinada tutulan Burcu Öner, karantina koşullarında el üstünde tutulduklarını söyledi. Annesinin kendisini karantina altında tutulduğu hastanenin 3. katı 307 numaralı odada doğurduğunu anlatan Öner, “Aynı odadayım. Milyonda bir olacak olay gerçekleşti. İki haftalık güzel bir süreç yaşadık. Biz mi Türk yemeklerini özledik yoksa hastanenin yemekleri mi çok iyiydi... Hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz” dedi. Vuhan’da doktora öğrenci olan Meltem Soylu ise, Vuhan’da karantinada kalan arkadaşlarıyla konuştuğunu ve onların çok karamsar olduğunu aktarırken. “Devletime minnettarım. ilk hafta karantinada, koridora dahi çıkmadık. Sonrasında testler temiz çıktıktan sonra birbirimizle görüşmeye başladık” diye konuştu. Vuhan’dan getirilen Azeri vatandaş Koca’ya, “Türkiye Cumhurbaşkanı’na ve size yürekten teşekkür ederiz. Her şey çok iyiydi. Sıkıntı hiç yoktu” dedi. Koca ise, Azeri vatandaşın sözlerine, “Uzatabilirdik” esprisi ile karşılık verdi.