5 AÄŸustos korona tablosu aÃ§Ä±klandÄ± - Vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi Bakan Koca yayÄ±nladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 5 AÄŸustos koronavirÃ¼s tablosunu vatandaÅŸlarÄ±n eriÅŸimine aÃ§tÄ±. GÃ¼n itibariyle yayÄ±nlanan son tabloya gÃ¶re; test sayÄ±sÄ±nÄ±n toplamdaÂ 5 milyonu geÃ§tiÄŸi, toplam vaka sayÄ±sÄ± ise 236.112'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 19 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanÄ±rken toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 219.506 olarak duyuruldu...



TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â



(5 AÄžUSTOS Ã‡ARÅžAMBA)

BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 53.842

BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 1.178

BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â 19

BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 1.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.027.308

TOPLAM VAKA SAYISI: 236.112

TOPLAM CAN KAYBI: 5.784

TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 219.506















ALMANYA'DA COVID-19 PROTESTOSU





Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri protesto edildi.

'Querdenken 711' adlÄ± bir oluÅŸum tarafÄ±ndan Kovid-19 Ã¶nlemlerini protesto etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steri iÃ§in binlerce kiÅŸi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandÄ±.

Daha sonra yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§en gÃ¶stericiler, maske takma ve mesafe kurallarÄ± gibi Kovid-19â€™dan dolayÄ± alÄ±nan tedbirlerin eleÅŸtirildiÄŸi dÃ¶vizler ve pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

Maske takma ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen gÃ¶steride, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Jens Spahn aleyhine sloganlar da atÄ±ldÄ±.

Ãœlke basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, gÃ¶stericilerin Ã¼lkenin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinden geldiÄŸi ve aralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi.

GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda maske takan gazetecilere de tepki gÃ¶sterildiÄŸi ifade edildi.

Berlin polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hijyen kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶steriyi dÃ¼zenleyen kiÅŸi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

GÃ¶steriye 17 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 17 Haziran Caddesiâ€™nde son bulmasÄ± planlanan gÃ¶sterinin, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ organize eden kiÅŸi tarafÄ±ndan daha Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–te yandan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n gÃ¼zergahÄ±nda Ã§ok sayÄ±da karÅŸÄ±t gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.

Buradaki gÃ¶stericiler, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n katÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar ile karÅŸÄ±t gÃ¶stericiler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar da yaÅŸandÄ±.