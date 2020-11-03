5. ve 9. sınıflar ders başı yaptı

İlk etapta okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimi başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, 5. ve 9. sınıfları da okulda eğitim planlamasına dahil etmişti. Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri dün okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. 5. sınıflar için toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ), lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 8+8 şeklinde toplam 16 ders saati şeklinde eğitim gerçekleştirilecek. Okul içerisinde ve sınıflarda öğrenciler sosyal mesafeyi gözeterek hareket edecek sıralarda ona göre ayrılacak. Haftada iki gün gerçekleştirilecek derslerin süresi 30’ar dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Veli tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak okula gelmeyen öğrencinin velisinde yazılı onay istenecek. Öğrenci ise uzaktan eğitim ile derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.

Öte yandan, 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar 12 Ekim’den bu yana okula gidiyor.