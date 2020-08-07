6 Ağustos korona tablosu yayımlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? -
Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 6 Ağustos koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayımlandı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 237.265'e ulaştığı belirtildi. 14 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 220.546 olarak duyuruldu...
Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(6 AĞUSTOS PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 54.494
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.153
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.040
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.081.802
TOPLAM VAKA SAYISI: 237.265
TOPLAM CAN KAYBI: 5.798
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 220.546
TRUMP'TAN AŞI MÜJDESİ!
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.
Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.