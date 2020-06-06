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06.06.2020 - 18:11 |

6 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

Corona virüs salgının dünyanın gündeminde bulunuyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını Türkiye'de ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili verileri her gün açıklıyor. Peki 6 Haziran corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

6 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir?

Corona virüs için alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi sonrasında normalleşme sürecine geçilmeye başlandı. Corona virüs ile ilgili veriler her gün açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Corona virüs tablosunda, toplam test, vaka, vefat, yoğun bakım hasta, entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili bilgiler bulunuyor. İşte Türkiye'deki corona virüs son durumu ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

6 Haziran corona virüs tablosu Türkiyede corona virüs vaka ve ölü sayısı son durumu nedir

6 HAZİRAN VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Ancak açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı... "Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum"Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.
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