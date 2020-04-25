‘61 bin hocamız Vefa Grupları’nda çalışıyor’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Grupları’nda çalışıyor” dedi. Erbaş, “Bu grup içerisinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Bazı illerimizde yüzde 80’e kadar çıkıyor bu oran. Diğerleri de gönüllü olarak çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Erbaş, ramazanın ilk sahurunda, Diyanet TV’de yayımlanan “Bereket Vakti” programına konuk oldu. Kovid-19 salgınının neden olduğu sıkıntılara dikkati çeken Erbaş, hiçbir asırda, neredeyse bütün İslam ülkelerinde camilerde cemaatle namazın kılınmadığı, cuma ve teravih namazlarının eda edilmediği başka bir ramazan ayının yaşanmadığını ifade etti.

Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır. ‘Ne yaptık da Rabb’imiz insanlığa bu musibeti verdi?’ diyoruz. Rabb’imiz, ayet-i kerimede, ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor” diye konuştu.

Erbaş, imamların sorumluluk alanlarının sadece görev yaptıkları camiyle sınırlı olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizin her yerinde olan kurum biziz. Köylerine, mezralarına varıncaya kadar bizim hocalarımız var. Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yardımlarının dağıtılmasında, evinden çıkamayan yaşlı insanlarımızın maaşını bankadan çekip kendilerine teslim edilmesine varıncaya kadar bizim hocalarımız görev başında” dedi.

Erbaş, alınan tedbirlerden dolayı camilere gidemeyenlerin evlerini birer mescide dönüştürdüğüne işaret ederek, evlerde yapılan ibadetlerin amel defterine yazılacağını aktardı.

‘Kuran Öğreniyorum’

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Diyanet televizyonumuzda devam eden programlara ilaveten ramazan ayına özel ‘Bir Cüz 3 Konu’, ‘Kuran’da Sorumluluk Bilinci’ gibi yeni programlar yayınlanacak. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in okunmasını öğreten ‘Kuran Öğreniyorum’ programı da yayında olacak” ifadelerini kullandı.