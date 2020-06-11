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11.06.2020 - 07:15 |

65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni ne zaman?

Son cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü kişilerin her gün belirli saatlerde sokağa çıkacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından dün ilk kez bu kuralı uygulayan vatandaşlar şimdi yeniden saatleri merak ediyor. İşte detaylar...

65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni ne zaman?

9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı uzun bir sürenin ardından yüz yüze gerçekleşti. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı ve vatandaşlara alınan kararları aktardı. Bu kararlardan biri de 65 yaş üstü içindi. Artık 65 yaş üstü her gün sokağa çıkabilecek. Peki hangi saatlerde?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak Dışarı çıkma izni ne zaman

 

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