65 yaş üstü seyahat edebilecek mi, izin belgesi gerekli mi? 65 yaş üstü yeni genelge detayları nedir?

Valiliklere gönderilen genelgede 65 yaş ve üstü vatandaşların seyahat durumu ile ilgili yeni bir detay yer aldı.65 yaş ve üstü vatandaşlar seyahat edip edemeyeceğini ve izin belgesi ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat edebilir mi? İzin belgesi nasıl alınacak?

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINACAK?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak