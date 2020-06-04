65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün ve saatlerde? 65 yaş üstü yasağı kalktı mı?

Corona virüs için alınan önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte normalleşme süreci yavaş yavaş başladı. 1 Haziran itibariyle birçok yasak kaldırıldı. Corona virüsten dolayı gelen kısıtlamalardan biri ise 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı oldu. 65 yaş üstü vatandaşlara belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 65 yaş üstü ile ilgili de konuya değindi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izin günü ve saatleri nedir?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek."

SAĞLIK BAKANI KOCA NELER SÖYLEDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası şunları söyledi:

"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."