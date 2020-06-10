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10.06.2020 - 07:53 |

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri... 65 yaş üzeri sokağa saat kaçta çıkacak?

Türkiye normaleşme sürecine girerken 65 yaş üstü vatandaşlar için yasaklar devam ediyordu. Dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yaşlı vatandaşlar için yeni kararlar alındı. İşte alınan o kararlar...

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri... 65 yaş üzeri sokağa saat kaçta çıkacak?

Dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları halkla paylaştı. Cumhurbaşkanı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili de konuştu ve değişikliğe gidildiğini belirtti. Bu açıklama sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri araştılmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri... 65 yaş üzeri sokağa saat kaçta çıkacak

 

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