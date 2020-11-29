65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

65 yaş ve üzeri hafta sonu ve hafta içi olmak üzere belli saatlerde sokağa çıkabilecekler. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen kısıtlamalarda 65 yaş üstü yasaklarının istisnaları da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? İştr, koronavirüs tedbirleri neticesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Genelge ile uygulanmaya başlayan kısıtlamalarda yüksek risk grubuna dahil olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların uygun görülen saatlerde sokağa çıkmalarına karar verildi. 20 Kasım'da alınan kararlarla Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri için gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokakta olabilecekler.

Getirilen kısıtlamaların istisnası olarak; ''Gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.'' ifadesine vurgu yapıldı