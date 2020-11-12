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12.11.2020 - 09:34 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge" yayınlandı. Genelgede 65 yaş üstü ile ilgili detaylar yer aldı. Peki 65 yaş sütü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Koronavirüs ile ilgili çeşitli tedbirler alınıyor. Koronavirüs tedbirleri arasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ise merakla araştırılıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

    Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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