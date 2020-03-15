15.03.2020 - 11:45 | | İHA
70 yıl sonra mezarlık ortaya çıkarıldı!
Adana'da, 1950 yılında meydana gelen selde yok olan Karataş Yenimurat Köy Mezarlığı yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ahmet Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 1950 yılındaki selde yok olan Karataş Yenimurat Köy Mezarlığının, İnşaat İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülen tespitler sonucunda ortaya çıkarıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemize bağlı harita ekiplerimiz tarafından da sınırları tespit edilip işaretlendi.
Bugüne kadar köy halkımız cenazelerini, Karataş ilçemize bağlı Ataköy (Nalkulak) Mezarlığına defnetmekteydiler. Köy muhtarımız Şerife Gül Atalayer eşliğinde yeni mezarlığımızın yapım işine başlanmış olup, ‘Usta Eller’ ekiplerimiz tarafından tel çit, kapı, sundurma, musalla taşı ve abdestlik yapılacak" dedi.
Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.