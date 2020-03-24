ÅžavÅŸat'ta yol kontrolÃ¼ yapan polis ekipleri, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine midibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. AraÃ§ta, yurda kaÃ§ak yollarla girdiÄŸi belirlenen, Afganistan uyruklu 8 gÃ¶Ã§men olduÄŸu belirlendi. MidibÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri E.Ã–. ve M.E. ile birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 Afgan, maske ve eldiven daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ktan sonra salona gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Afganlar ve midibÃ¼sÃ¼n 2 TÃ¼rk ÅŸofÃ¶rÃ¼, 14 gÃ¼n karantinaya alÄ±ndÄ±.

Â

Â