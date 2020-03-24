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24.03.2020 - 10:24 | | DHA

8 Afgan kaçak ve 2 Türk ÅŸoföre, 14 gün karantina!

Artvinâ€™in ÅžavÅŸat ilÃ§esinde, yurda kaÃ§ak giriÅŸ yapan 8 Afgan gÃ¶Ã§men, yol kontrolÃ¼nde yakalandÄ±. Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Afganlar ve midibÃ¼sÃ¼n 2 TÃ¼rk ÅŸofÃ¶rÃ¼, 14 gÃ¼n karantinaya alÄ±ndÄ±.Â

8 Afgan kaçak ve 2 Türk ÅŸoföre, 14 gün karantina!

ÅžavÅŸat'ta yol kontrolÃ¼ yapan polis ekipleri, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine midibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. AraÃ§ta, yurda kaÃ§ak yollarla girdiÄŸi belirlenen, Afganistan uyruklu 8 gÃ¶Ã§men olduÄŸu belirlendi. MidibÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri E.Ã–. ve M.E. ile birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 Afgan, maske ve eldiven daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ktan sonra salona gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Afganlar ve midibÃ¼sÃ¼n 2 TÃ¼rk ÅŸofÃ¶rÃ¼, 14 gÃ¼n karantinaya alÄ±ndÄ±.

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KKTC'de ana haber spikerinin aÄŸzÄ±na sinek kaçtÄ±Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalÄ±nda ana haberi sunan Burhan Canbaz'Ä±n canlÄ± yayÄ±nda aÄŸzÄ±na sinek kaçtÄ±. Spiker zor anlar yaÅŸadÄ±.
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