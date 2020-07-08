8 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre test sayısının toplamda 3.782.520'yi gördüğü günde toplam vaka sayısı ise 208.938'e ulaştı. 22 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 187.511 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(7 TEMMUZ SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 49.302

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.041

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.219

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.782.520

TOPLAM VAKA SAYISI: 208.938

TOPLAM CAN KAYBI: 5.282

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 187.511









VAKA SAYISI 12 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 12 milyon 2 bin 132'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 99 bin 95 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 674 bin 655), Hindistan (753 bin 354), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 979), Meksika (268 bin 8), İtalya (241 bin 611), İran (248 bin 379), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (220 bin 144) ve Güney Afrika (215 bin 855) oldu.



BİR İLDE DAHA KISITLAMA GETİRİLDİ!



Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Bu kapsamda asker uğurlama törenlerinde kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmemesine karar verildi.

Açıklamada, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle üç güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimlerinde yapılması, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanmamasının da kararlaştırıldığı belirtildi.