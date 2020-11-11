82 yıllık özlem salgın dinlemedi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat 1 dakikalığına durdu. Yurdun dört bir yanında, koronavirüs salgınına rağmen meydanlarda toplanan her yaştan vatandaş, maske ve mesafe önlemlerini alarak siren seslerinin yükselmesiyle hazır ola geçti ve gözyaşlarıyla büyük önder Atatürk’ü andı.

Anma törenlerinin kalbi olan Anıtkabir’de tören öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Edirne

Özlemle ve saygıyla

Türkiye’nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi büyük bir ilgiyle izlendi. Anıtkabir’deki hoparlörlerden Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun ses kaydı verildi.

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında da hayat adeta durdu. Vatandaşlar Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Türkiye’nin dört bir yanında da Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi:

Atatürk, 82’nci ölüm yıl dönümünde İzmir’de anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve protokol üyeleri de katıldı.

30 Ekim’deki depremin ardından Bayraklı’nın farklı bölgelerinde çadırda yaşamını sürdüren depremzedeler de anmaya katıldı.

Kontak kapattılar

Kocaeli’de UlaşımPark, Atatürk’ü anma gününde farkındalık oluşturdu. Seyir halindeki vatman ve şoförler, saat 09.05’te çalan sirenlerle kontak kapatıp otobüs ve tramvayları durdurdu. Ata’ya saygı göstermek amacıyla otobüs ve tramvaydan inen vatman ve şoförler ile ayağa kalkan yolcular 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bolu’da, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yaylada ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ düzenlendi.

Bursa’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur

Aktaş, anıta çelenk bıraktı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, Atatürk’ü anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrencilerin tamamının siyah kıyafet giydiği klipte, Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’in koreografisi yapıldı.

6 dakika erken çaldı

22 metre ile en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Artvin’deki Atatepe’ye çıkanlar, Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı. Öte yandan kent merkezindeki anma töreninde siren, 6 dakika erken çaldı. Halk, saygı duruşunun vaktinden önce yapıldığını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğrencileri denizde dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açarak Ata’yı andı. Sirenlerin çaldığı dakikada oltalarını bırakan tekne ve falezlerdeki balıkçılar ile sahilde denize girenlerin de saygı duruşunda bulunduğu gözlendi. Akdeniz açıklarında bulunan yük gemileri ise sirenlerini çaldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışan işçiler, büyük önder Atatürk’ü hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyarak andı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri’nden havalanan, Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 29 yaşındaki Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Atatürk’ü anmak için saat 09.05’te saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Konya’da düzenlenen törende gözyaşlarını tutamayan 80 yaşındaki Zahide Şimşek, “Atatürk’ü çok severim. Fotoğrafını görsem bile ağlıyorum” dedi.

Ata’nın emir erinin kızı

Anıtkabir’i oğlunun yardımıyla tekerlekli sandalyesinde ziyaret eden 87 yaşındaki Gülten Gönen, “Atatürk’ün emir eri olan Gazi Cemal Gönen’in kızıyım. Her yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’e gelirim. Önceden tek başıma gelebiliyordum ama artık oğlum bana yardımcı oluyor. Yine de gelmeyi sürdürüyorum” dedi.

Törene geç kalan başkana tepki

Bolu’da, Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, geç kaldı. Bunun üzerine belediyenin çelengi, Zabıta Müdürü Fikret Er tarafından sunuldu. Özcan’ın törene geç katılması tepki çekerken, ‘uyuyakaldı’ iddialarına neden oldu.

Samsun Valiliği’nden o iddialara yalanlama

Samsun Valiliğinden, “10 Kasım Törenine Vali Geç Kaldı”, “Belediye Başkanı Son Anda Yetişti” başlığıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen Çelenk Sunma Törenine Vali Zülkif Dağlı’nın geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vali Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir” denildi.

Siirt

500 kilometre pedal çevirdiler

Mersin’den 5 Kasım’da yola çıkan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu 10 bisikletçi, dördüncüsünü düzenledikleri “Pedala Engel Yok” projesi kapsamında 500 kilometrelik yolu bisikletleriyle tamamlayarak geldikleri Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Görme engelli bisikletçi Cengiz Gülegül, “Yolculuk esnasında bazen zorlansam da Ata’mızı ziyaret edecek olmanın heyecanıyla yolu tamamladım” ifadesini kullandı.

Dolmabahçe’de tek yürek olduk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında Beşiktaş’ta da anıldı. Çok sayıda vatandaş, anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinlikler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başladı. Ardından vatandaşlara Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Dolmabahçe Sarayı önüne kurulan led ekranlarda 10 Kasıma özel videolar gösterildi. Saatler 09.05i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Harem Bölümündeki 71 No.lu odadan canlı yayın yapıldı.

Gün boyu devam eden etkinliklerde Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürkün kendi sesinden konuşmaları ve 10. Yıl Nutku hoparlörden yayınlandı. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

ÜNAL ÇAM

TTK’nın milli yas fotoğrafları albümü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nca, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında “21 Kasım 1938’in Sessiz Tanıkları” isimli veda albümünü yayımlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Özgen’in hazırladığı albümde, 10 Kasım sabahı hayata veda eden Atatürk için 21 Kasım günü Ankara ve İstanbul’daki tören haricindeki, yurdun dört bir tarafında sabahtan akşama kadar süren törenlerde çekilen fotoğraflar yer aldı. Çalışmada, Atatürk’ün hasta olduğu son günleri, Dolmabahçe Sarayı’nda vefatı, sonrasında İstanbul, Ankara ve yurdun dört bir yanında süren milli yasın nasıl devam ettiğine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Eseri hazırlayan Özgen, ön sözünde, 21 Kasım günü Atatürk’ün Ankara’da cenaze töreni yapılırken devletin eş zamanlı olarak yurdun her yerinde; şehir, kaza, nahiye ve köylerde tören yapılması kararını verdiğini, 21 Kasım günü yapılan cenaze törenleri ile tüm yurdun Ata’sını törenle uğurladığını belirtti. Doç. Dr. Özgen, o güne dair fotoları “milli yasın sessiz tanıkları” olarak nitelendirdi. Fotoğraflarda, her yaştan insanın liderleri için ağladığı anlar, meydanlarda, okullarda, alanlarda yapılan konuşmalar, saygı duruşu anı, resmigeçit törenleri, toplu olarak radyodan Ankara’daki törenin dinlendiği dakikalar zamana tanıklık ediyor.