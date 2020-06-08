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08.06.2020 - 11:41 |

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler yarın satışa çıkıyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünler Türkiye'nin 81 ilinde yer alan BİM mağazalarında satışa çıkıyor. BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin ne zaman satışa sunulacağını merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. İşte BİM mağazalarında yarın satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 HAZİRAN)

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

 

 

 

Önce çarptı, sonra hiçbir şey yokmuş gibi kaçtıEsenyurt'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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