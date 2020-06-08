9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin ne zaman satışa sunulacağını merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. İşte BİM mağazalarında yarın satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 HAZİRAN)