90 yaşındaki kadın 10 günde corona virüsü yendi!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oturan 8 çocuk annesi Cemile Kılıç'ın, ziyaret ettiği bir yakınında corona virüs tespit edildi. 15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, corona virüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Eşme Mahallesi'ne gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.