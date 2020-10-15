MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 95 yaşında koronavirüsü yendi
ABONE OL
15.10.2020 - 09:07 | | DHA

95 yaşında koronavirüsü yendi

Bartın’da, koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki Fatma Ayan, hastanede 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Müesser Koç (57) annesinin 2 kere anjiyo olduğunu ve felç geçirdiğini, 95 yaşında virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.

95 yaşında koronavirüsü yendi

Merkeze bağlı Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi. 10 yıl önce kalp krizi ve beyin felci geçiren Fatma Ayan, sağ gözünde görme kaybı ve duyma yetisini de yüzde 80 oranında yitirdi.

Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, "10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.

15 yıldır annesine evinde baktığını söyleyen kızı Müesser Koç, "Annemde grip rahatsızlığı başladı. Sonra sağlık ekiplerini çağırdık. Testi pozitif çıkınca, hemen alıp hastaneye yatırdılar. Hastanede yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Biz çok şaşırdık. Çünkü çok korkmuştum. Allah’ımıza binlerce şükür olsun ki şu an çok iyi. Geçtiğimiz yıllarda 2 kere anjiyo ve felç geçirdi. Ama tansiyonu var. Sağlık durumu çok iyi, bizde virüsü atlatınca çok sevindik. Sonuçta annem 95 yaşında virüsü atlatmasına bile çok şaşırdık. Allah daha çok uzun ömür versin” diye konuştu.

Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gönlü razı gelmeyen gazi, milyonluk tazminatı istemedi

Gönlü razı gelmeyen gazi, milyonluk tazminatı istemedi

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş

Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş

Sıradaki Haber