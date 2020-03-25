25.03.2020 - 11:13 |
A101 aktüel 26 Mart kataloğu... A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta perşembe günü neler var?
9 bin market zinciri ile çalışan A101 aynı zamanda aktüel ürünler katalogları ile de vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Zincir market mağazası olan A101'in bu hafta 26 Mart aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. 26 Mart 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünlerden oyuncaklara kadar çeşitli avantajlar bulunmaktadır. Bu haftanın A101 aktüel kataloğunda Honor 8S cep telefonu 899 TL satış ile yerini aldı. İşte A101 aktüel 26 Mart kataloğu fırsatları...
Her hafta perşembe günü fırsatlarını tüketiciler ile buluşturan A101 yurdun dört bir tarafından hizmet veriyor. A101 aktüel kataloğunda birçok ürün çeşidi bulunuyor. 26 Mart A101 aktüel kataloğundaki fırsatlar açıklandı. Bu hafta A101 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında yer alan Toshıba Full HD Smart LED TV 2.499 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak. İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler...
HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL
SEG Çamaşır Makinesi 1.399 TL
SEG Bulaşık Makinesi 1.149 TL
Gölgelikli Salıncak 299,95 TL
Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 19,95 TL
Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 39,95 TL
Eliptik Bisiklet 649 TL
Universal Pilates Seti 39,95 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.