A101 aktüel 26 Mart kataloğu... A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta perşembe günü neler var?

Her hafta perşembe günü fırsatlarını tüketiciler ile buluşturan A101 yurdun dört bir tarafından hizmet veriyor. A101 aktüel kataloğunda birçok ürün çeşidi bulunuyor. 26 Mart A101 aktüel kataloğundaki fırsatlar açıklandı. Bu hafta A101 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında yer alan Toshıba Full HD Smart LED TV 2.499 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak. İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL

SEG Çamaşır Makinesi 1.399 TL

SEG Bulaşık Makinesi 1.149 TL

Gölgelikli Salıncak 299,95 TL

Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 19,95 TL

Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 39,95 TL

Eliptik Bisiklet 649 TL

Universal Pilates Seti 39,95 TL