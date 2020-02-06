06.02.2020 - 09:23 |
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 bu hafta Elektrikli bisiklet satıyor
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Perşembe günleri A101 mağazalarında satışa sunulan sürekli olarak satışta olmayan ürünler listesi güncellendi. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Televizyon, Telefon,Kablolu Kulaklık, Kulak içi kulaklık, Çamaşır Makinesi Saç Kurutma Makinesi Kahve Makinesinin yanı sıra Elektrikli Bisiklet satışa sunuluyor. İşte A101 indirimli ürünler kataloğu...
A101 indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. A101 mağazalarında her Perşembe günü yayımlanan aktüel ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri inceledikten sonra kendileri için en uygun ürünler Perşembe sbaha saatlerinden itibaren alabilmek için A101 mağazalarına akın ediyor. A101 mağazalarında bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çekici ürün olarak Elektrikli Bisiklet yer alıyor. 7.999 TL ve 5.499 TL satış fiyatı ile en dikkat çekici iki ürünün yanı sıra Televizyon, Telefon, Çamaşır Makinesi, Kahve Makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.