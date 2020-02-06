A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 bu hafta Elektrikli bisiklet satıyor

A101 indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. A101 mağazalarında her Perşembe günü yayımlanan aktüel ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri inceledikten sonra kendileri için en uygun ürünler Perşembe sbaha saatlerinden itibaren alabilmek için A101 mağazalarına akın ediyor. A101 mağazalarında bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çekici ürün olarak Elektrikli Bisiklet yer alıyor. 7.999 TL ve 5.499 TL satış fiyatı ile en dikkat çekici iki ürünün yanı sıra Televizyon, Telefon, Çamaşır Makinesi, Kahve Makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU