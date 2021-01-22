Abajur duruşmaya çıkacak

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Güven hakkında, “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “silahla kasten yaralamak” suçundan 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar, Bulutsuz hakkında ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle açtığı davada dün taraflar ilk defa hakim karşısına çıktı.

5 bin TL gelir

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur-müşteki Ozan Güven, mağdur-müşteki Deniz Bulutsuz ile taraf avukatları katıldı. Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.

Savunmasını yapması için söz verilen Deniz Bulutsuz, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin “Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?” demesi üzerine Bulutsuz, “Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Canımı kurtarmaya çalışırken kendimi savundum. Bana gelen darbeleri engel olmaya çalışırken olmuştur” dedi.

Savunmasını yapması için söz verilen Ozan Güven, mahkemeye yazılı savunma sunarak, Deniz Bulutsuz’dan “Deniz Hanım” şeklinde söz etti. Güven, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim” dedi. Yazılı savunmayı okuyan hakim, “Sadece abajur yüzünden olduğu yazıyor. Diğer yaralanmalar nasıl oldu?” diye sordu. Güven, bu soruya, “Ben kendisine vurmadım. Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı. Yaralandı. Sonrasında da bana, ‘Sen bana vurdun. Seni Türkiye’ye rezil edeceğim’ dedi. Abajurun kırıldığı iddiası yalandır. Gerekirse abajuru getirebilirim” dedi.

Yara izine baktı

İfadenin ardından hakim Deniz Bulutsuz’a çenesinde iz kalıp kalmadığını sordu. Bulutsuz’un “Kaldı” demesi üzerine izi görmek isteyen hakim Bulutsuz’u yanına çağırdı. Deniz Bulutsuz’un çenesine bakan hakim tutanağa, “Diyalog mesafesinden çok dikkatli bakıldığında izin fark edildiği görüldü” şeklinde yazdırdı.

Deniz Bulutsuz’un avukatı Ozan Güven’in el yazısı olan bir kağıdı göstererek, “Deniz’den sürekli ayrılmak istediğini söylüyor. Ancak burada özür diliyor” dedi. Bunun üzerine önce gülen Ozan Güven, sonra sözlerine şöyle devam etti:

Soruya sinirlendi

“Bunu ben yazdım. Bunun olay gecesinden beş ay önce yazdım. İlişkinin dinamikleri değişiyor. Ona bağırdığım için, sadece bağırdığım için utandığım için yazdım. Aşk meşk olunca ergen çocuk oluyorum. Sadece bağırdığım için bu kadar utanmışken bu suçlamadan sonra ben yaşayamam. Gerekiyorsa ben de Deniz hanımın yazdıklarını çıkarayım, o açıklasın. Bu ilişkide beş ayda dört defa kendisinden ayrılmak istedim. Olaydan önce de beşinci defa ayrılmak istedim. Ben ayrılmak isteyince o ayrılmak istemedi. O gün de bayılma numarası yaptı. Kendisine de ‘Ben hiçbir şey yapmadan sen bunları yapıyorsan ben bir şey yapsam, Allah korusun, sen bana kim bilir ne yaparsın’ dedim. İlişkiden beş ay önce yazdığım notun şimdi gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor.”

Bulutsuz’un avukatının bu kez Whatsapp mesajlarını sorması üzerine gerilen Güven, “Olayla alakası olmayan çok önce yapılan bu konuşmaların davayla alakası yoktur. Cevap vermek istemiyorum” dedi.



‘Üzerime su döküp ayılttı’



Hakim Deniz Bulutsuz’a, “Evde alıkonulduğunuzu söylediniz. Sonrasında nasıl çıktınız evden?” diye sordu. Bunun üzerine Bulutsuz, “Ev iki katlıydı. Ben Ozan’dan dayak yemeye yukarıda başladım. Abajurun cam kısmı çenemi kesti. Ben yatak odasından çıktıktan sonra bana vurdu ve ben merdivenlerden aşağı yuvarlandım. Düştüğüm yer kapıya çok yakındı. İlk yaptığım şey evden çıkmaya çalışmak oldu. Beni çekip tekrar vurup kapıyı kilitledi. Önce tekmeledi. Kapıdan çıkamayacağımı anlayınca salon camından bağırmak istedim. Kapatıp seslenmeme engel oldu. En son kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek ayılttı. Vurmaya devam etti. Sonra vurmaktan vazgeçip arkasını döndüğünde kapının kilidini açıp dışarı çıktım” dedi.









Mahkeme, olayı gören kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek Deniz Bulutsuz’un çenesindeki yara izinin kalıcı olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetti. Suç aleti sayılan abajurun silahtan sayılıp sayılamayacağının tespiti için bir sonraki celse getirilmesine karar veren mahkeme, Güven’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Ozan Güven’in böylece duruşmalara gelme zorunluluğu kalktı.