ABD seçimini kim kazandı, seçim sonucu son durumu nedir (CANLI)? ABD seçimlerinde kim önde?

ABD seçimlerinde Trump ve Biden'ın yarışı dünya tarafından izleniyor. ABD seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD seçim sonuçları canlı takibi haberimizde yer alıyor... Peki ABD yeni başkanı kim oldu?

ABD SEÇİMLERİNDE EYALET DELGE SAYILARI KAÇ OLDU?

Donald Trump: 214

Joe Biden: 264

FARK 7 BİN 248'E YÜKSELDİ

Joe Biden, bu sabah itibariyle seçimin düğümlendiği Pennsylvania'da 28 bin 833, Nevada'da 22 bin 657, Arizona'da 29 bin 861 ve Georgia'da 4 bin 395 oy öndeydi. İlerleyen saatlerde Georgia gece sayılan oyların sonuçları da geldi ve fark 7 bin 248'e yükseldi.

BBC, artık sona gelinen Georgia'da Biden'ın tarihi bir zafere koştuğunu aktarıyor. Zira, söz konusu eyalette Demokrat Parti 1992'den bu yana galip gelemiyordu.

Oyların Pennsylvania'da yüzde 96'sı, Georgia'da yüzde 99'u, Nevada'da yüzde 93'ü ve Arizona'da yüzde 95'i sayıldı. Biden, seçim akşamı Trump'ın 650 bin oy fark attığı Pennsylvania ve yine fark bulunan Georgia'da geride gelip öne geçti.

ABD SEÇİM SONULARI CANLI TAKİP...

06.51: Demokrat Joe Biden'dan beklenen açıklama geldi. Ülkenin ortasına 'mavi duvar inşa ettik' diyen Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

06.18: Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın destekçileri Biden'ın sonuçları izlediği Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki Chase Center'da toplanarak sonuçları bekledi.

06.11: ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.

05.40: ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

01.55: ABD’de başa baş giden başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden’ın basına son durumla ilgili açıklama yapması beklenirken, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Biden’ı “Kendisini başkan ilan etmemesi” konusunda uyardı.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

00.10: Kongre yarışında Temsilciler Meclisinde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş sürüyor.

23.59: ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

23.30: ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.