ABD'de balÄ±k tutmak iÃ§in denize aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±... 4 gÃ¼n sonra acÄ± haberi geldi

ABD'nin New Jersey eyaletine baÄŸlÄ± Middletown Monmouth bÃ¶lgesindeki Navesink Nehrinde balÄ±k tutmak iÃ§in arkadaÅŸÄ± Mustafa Ekiz ile birlikte aÃ§Ä±lan Giresunlu Nedim Aksoyun (50)Â cansÄ±z bedenine 4 gÃ¼n sonraÂ ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â BalÄ±k tutmak iÃ§in Mustafa Ekiz adlÄ± arkadaÅŸÄ±yla Navesink Nehrine aÃ§Ä±lan Nedim Aksoydan 4 gÃ¼ndÃ¼rÂ haber alÄ±namÄ±yordu. ABD Sahil GÃ¼venlik ekipleri Aksoy'u arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±rken, bugÃ¼n dalgÄ±Ã§larÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma neticesinde bir cesede rastladÄ±. CesedinÂ 4 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namayan Aksoy'a ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

20 YILDAN FAZLAÂ ABD'DE YAÅžIYORDU

DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±naÂ (DHA) konuÅŸan Aksoy'un kardeÅŸi Murat Aksoy yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Maalesef abimin naaÅŸÄ± bulundu. Allah rahmet eylesin, mekÃ¢nÄ± cennet olsun. Cenaze Giresun ili KeÅŸap ilÃ§esi Karabulduk kÃ¶yÃ¼nde defin olacak ifadelerini kullandÄ±. Giresun'un KeÅŸap ilÃ§esinde doÄŸanÂ Aksoy, 20 yÄ±ldan fazladÄ±r ABDdeÂ fayans ve mermer ustasÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.