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24.10.2020 - 10:57 | | DHA

ABD'li gazetecinin otopsi raporu dosyaya ulaştı

ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in (57) Karaköy'de bir otel önünde aracında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazetecinin ölüm nedenine ilişkin beklenen otopsi raporu savcılık dosyasına ulaştı. Raporda, Vltchek'de "kronik kalp damar hastalığı ve metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği" belirtildi.

ABD'li gazetecinin otopsi raporu dosyaya ulaştı

Gazeteci Andre Vltchek'in ölümü nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, beklenen otopsi raporu savcılığa ulaştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedildi. Raporda, eşinin ifadesine göre diyabet hastalığı bulunduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek'in yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu'na göre Amerikalı gazetecinin ölümünün nedeninin belirlenmesi üzerine savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.

EŞİ UYANDIRAMAMIŞTI

Gazeteci Andre Vltchek tatil için eşi ile birlikte Samsun'a gitmiş, burada 9 gün kaldıktan sonra şoförlü olarak kiraladığı özel araçla İstanbul'a dönmüştü. 22 Eylül 2020 tarihinde Beyoğlu'nda kalacakları otelin önüne gelindiğinde, eşi Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in uyandıramaması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirlemişti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili savcılık, soruşturma başlatmıştı.

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