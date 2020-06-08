08.06.2020 - 13:30 | | İHA
Aç kurtlardan geriye başı ve iskeleti kaldı...
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurtlar merada otlayan danayı parçalayıp yedi. Danadan geriye kafası ve iskeleti kaldı.
Olay,19 Mayıs ilçesine bağlı Karagöl Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Mahallesi'ne inen kurtlar, Cehennem Dere mevkisinde merada otlayan danaya saldırdı.
Kurtlar, parçaladıkları danayı iskelet haline getirinceye kadar yedi. Danadan geriye geriye kafası ile iskeleti kaldı.
Dananın iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.
MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.