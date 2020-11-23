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23.11.2020 - 16:19 |

Açıköğretim sınavı ne zaman 2020? AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF vize sınavları nasıl olacak? Eğitimlerini örgün yerine açıköğretimden tamamlamak isteyenler Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültelerinde derslerini sürdürüyor. Binlerce AÖF öğrencisi ise koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte, ''AÖF sınavları iptal mi oldu?'' sorusuna cevap arıyor. İşte, AÖF sınav tarihleri...

Açıköğretim sınavı ne zaman 2020? AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

Açıköğretim güz dönemi ara sınavı (vize) için beklenen tarihler geldi. Anadolu AÖF, ATA AÖF ve AUZEF vize sınav tarihleri sayısız açıköğretim öğrencisinin araştırmalarına konu oldu. Her yıl artan açıköğretim adayları, AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağını yeni dönemle birlikte merak ediyor. Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri nedir?

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Birçok üniversite ve MEB'e bağlı okulların uzaktan eğitim kararı ile birlikte açıköğretimde devam eden vatandaşlar da yaklaşmakta olan sınavların ne şekilde yapılacağını merak eder oldu. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin sınavları iptal etmek gibi bir kararı olmadığı gibi vize sınavlarının online olacağı açıklamasına yer verdiler.

Anadolu Üniversitesi konu hakkında açıklamada bulunarak, '' Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi." ifadelerine değindi.

AÇIKÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

En çok öğrenciye sahip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sınav takvimi bir süre önce yayımlanmıştı. İşte, sınav tarihleri:

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AUZEF

Güz Ara Dönem (Vize) Sınavları: 21 - 29 Kasım 2020

Bahar Ara Dönem: 24 - 25 Nisan 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 02 - 10 Ocak 2021

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavı: 12 - 13 Haziran 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 30 Ocak - 07 Şubat

Bahar Yarıyıl Telafi Sınavları: 2021 17 - 18 Temmuz 2021

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 08 Ağustos 2021

ATA AÖF

Güz Dönemi Ara Sınav: 30 Kasım - 11 Aralık 2020

Güz Dönem Sonu (final) Sınavı: 02 - 03 Ocak 2021

Bütünleme Sınavı 06 - 07 Şubat 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 03 - 04 nisan 2021

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 22 - 23 Mayıs 2021

Bütünleme Sınavı: 26 - 27 Haziran 2021

    Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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