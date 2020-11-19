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19.11.2020 - 14:55 |

Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültelerinde eğitim gören binlerce öğrenci, sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Açıktan eğitimlerine devam eden vatandaşlar için 2020-2021 dönemi sınav takvimleri belli oldu. AÖF sınavları ertelendi mi?

Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Açıköğretim sınav tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrildi. Yanı sıra Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültelerinin sınav takvimi de öğrencilerin akıllarında soru işareti olarak bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle yeniden gündeme gelen kısıtlamalarla yüz yüze eğitim ertelenirken sınavların birçoğunun da online olabileceği öne sürülüyor. Peki, AÖF sınavları iptal mi olacak?

AÖF SINAVLARI İPTAL Mİ?

Kovid-19 pandemisinden ötürü bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Açıöğretimde eğitim gören vatandaşlar da sınavların akıbetini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla sınavlar online olarak gerçekleştiriecek.

 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınav 30 Kasım - 11 Aralık 2020

Güz Dönem Sonu (final) Sınavı 02 - 03 Ocak 2021

Bütünleme Sınavı 06 - 07 Şubat 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 03 - 04 nisan 2021

Bahar Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Mayıs 2021

Bütünleme Sınavı 26 - 27 Haziran 2021

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Güz Ara Dönem (Vize) Sınavları 21 - 29 Kasım 2020

Bahar Ara Dönem 24 - 25 Nisan 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 02 - 10 Ocak 2021

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavı 12 - 13 Haziran 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak - 07 Şubat

Bahar Yarıyıl Telafi Sınavları2021 17 - 18 Temmuz 2021

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021

 

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Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

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