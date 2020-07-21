Acil Durum Numaraları Nelerdir? Acil Durumlarda Aranılacak Telefon Numaraları Listesi

Acil durumlar söz konusu olduğu zaman hızlı şekilde destek alabilmeniz için, Türkiye'nin her yerinden tek numara ile ulaşabileceğiniz telefon numaraları tanımlanmış durumda. Bu konuda hangi durumlarda ne gibi numaraları çevirmeniz konusunda bilgi edinmeniz önemlidir. Böylece yaşadığınız soruna bağlı olarak kısa süre içerisinde en doğru acil desteği elde edebilirsiniz.

Acil Durum Numaraları Nelerdir?

Farklı sebeplerden dolayı yaşanabilecek tehlikeli durumlara karşı, hemen kurumsal bir destek alabilmek için tuşlanan numaralara acil durum numaraları denmektedir. Değişik amaçlar doğrultusunda her insan hayatının belli bir döneminde acil duruma ihtiyaç duyabilir. Kadın ya da erkek veya yaşlı ve çocuk gibi değişik kriterler üzerinden acil olarak yardım alınabilecek devletin birçok kurumu bulunuyor. Bu kurumların her birinin farklı numarası bulunmaktadır ve bu numaralar tek tuş üzerinden aranabilmektedir.

Bunlar içerisinde acil yardım hattı, polis imdat, itfaiye, jandarma, orman yangınları ihbar hattı ve arıza gibi daha birçok farklı numara yer alıyor. Önemli olan yaşanan soruna bağlı olarak doğru numarayı tuşlamaktır. Böylece vakit kaybetmeden kısa süre içerisinde yardım alabilir ve yaşadığınız problemin üstesinden gelme şansını elde edebilirsiniz.

Acil Durumlarda Aranılacak Telefon Numaraları Listesi

Liste halinde acil durumlarda aranacak olan telefon numaralarına buradan ulaşarak güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.

- Acil yardım hattı (Ambulans): 112

- Polis imdat: 155

- İtfaiye: 110

- Jandarma: 156

- Elektrik arıza: 186

- Doğalgaz arıza ve acil durum: 187

- Belediye hizmetleri/ zabıta/ Büyükşehir: 153

- Su arıza ve fatura sorgulama: 185

- Orman yangınları ihbar hattı: 177

- Aile içi şiddet Yardım: 183

- Hastane şiddet ve taciz yardım/beyaz kod: 113

- Sosyal yardım hattı: 144

- Cenaze hizmetleri: 188

- Sahil Güvenlik: 158

- Kıyı Emniyet: 151

- TCDD acil durum ihbar hattı: 131

- Karayolları: 159

- Corona danışma hattı (covid 19) 184

Yaşanabilecek olası her türlü probleme karşı devlet kurumları üzerinden farklı numaralar bulunmaktadır. Bu numaralar hakkında en çok merak edilen konular içerisinde ücretli olup olmadığı geliyor. Halk sağlığı ve toplum yararına devlet kurumları tarafından desteklendiği için, bu numaralar herhangi bir şekilde ücretli değildir. Özellikle her biri acil durum olarak geçer ve arama imkanı sağlanır. Yani ücretsiz olarak dilediğiniz yerden rahatlıkla herhangi bir sorun olduğunda numaraları arayabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerinde bu numaralar ortaktır. Hangi şehirden olursa olsun aradığınız andan itibaren, size en yakın destek birimine doğrudan aktarılırsınız. Böylece yaşanacak olası sorunlara karşı bulunduğumuz adrese en yakın zamanda ilgili destek ulaşmaktadır.