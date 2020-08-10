Adalar’da elektrikli araç dönemi

Adalar’da ulaşımda artık faytonların yerine elektrikli araçlar kullanılıyor. Biz de faytonların yerine hizmet vermeye başlayan elektrikli araçlara binerek durumu yerinde gözlemledik.

Maske ve kemer

Çınar Meydanı’ndan araca binerken ilk olarak herkesin maskesini takması konusunda uyarıldık. Araca bindiğimizde ise kemerlerimizin bağlanması gerektiği söylendi. Görevli herkesin kemerlerini takıp takmadığını kontrol ettikten sonra 13 yolcuyla yolculuğumuz başladı. Araç ortalama 20 km hızla yollardaki mavi çizgilerle belirlenen güzergahta gitti. Araç yolculuk boyunca durakları daha belirlenmediği için yolcuların talepleri doğrultusunda yolcu indirip aldı. Araç oldukça rahat ve konforluydu.

‘Koku yok oldu’

Ada turunun ardından konuştuğumuz elektrikli araç sürücüsü Ulaş Stil, “Bir adalı olarak konuşmam gerekirse çok güzel oldu. Adanın çehresi değişiyor. Artık faytonlar yok. Koku gitti. İnsanlar biraz daha rahat dolaşabiliyor. Elektrikli araçlar çok sessiz ve yavaş hareket ediyorlar. Araçlarda hız kesici var. Yavaş hareket ettikleri için insanlar sokaklarda dolaşırken çocuklarını rahatlıkla bırakabiliyor. Kaza tehlikesi azaldı. 8 saat çalışıyoruz, 1 saat dinleniyoruz. Olumlu dönüşler oluyor. Fayton sürücülerinin Ada’da oturanlara karşı biraz yanlış davranışları vardı. Faytoncuların atları hor kullanmasından ve atlara eziyet olmasından dolayı kaldırılması iyi oldu” dedi.

‘Sessiz ve temiz’

Hülya Arkın: Bir hayvansever olarak elektrikli araçları çok beğendim. Faytonların kaldırılmasına da çok sevindim. Çünkü atlara eziyet ediliyordu. Bu araçlar temiz ve sessiz.

İsmail Aydın: Elektrikli araçlar çok güzel ve rahat. Araç sürücüleri de gayet kibar. Kemerlerin ve maskenin takılı olması için yolcular uyarılıyor. Fiyatı biraz daha uygun olsa iyi olur. Eskiden ada dışkı kokuyordu. Atlar yokuşları çıkarken eziyet çekiyordu. Şimdi ada çok daha güzel kokuyor.

Silva Beyler: Elektrikli araçları çok beğendim. Faytonların kalkması iyi oldu. Faytoncular, hayvanlara ve insanlara da zarar veriyordu. Fayton 3 kişi alıyordu. Elektrikli araçlar 13 kişi alıyor. Faytonlara göre çok daha ucuz. Ada tertemiz oldu. Kötü koku gitti. Atlar sürekli ölüyordu, eziyet çekiyordu. Kurtuldular.

Emin Metin: Atlı fayton, Ada’nın en önemli simgelerindendi ama bu kültür suistimal edildi ve kaldırılması yerinde oldu. Eski faytoncular atlarına çok ilgi gösterirmiş ve güçten düşen atları faytona çıkartmazlarmış ama son yıllarda bu sektör deneyimsiz insanların eline düşünce olumsuz durumlar doğdu ve atların durumu can yakıyordu. Özellikle yaz aylarında çarşı ve sokaklar çok kokardı, şimdi her yer tertemiz, atlar da olmaları gereken yerde.

İstanbulkart’a 12 lira

Elektrikli araçlarda Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş, İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek. Ada Taksiler’de ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Turistler için açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına ücret 12 lira olarak belirlendi. Adalar’da toplam 40 tane 13+1 kişilik, 20 tane 3+1 kişilik araç görev yapacak. 13 yolcu alabilen elektrikli araçlar, 40 kilometre menzil gidebiliyor. Ayrıca araçların dolu halde 20 derecelik bir tırmanma açısı bulunuyor. Maksimum 25 kilometre hız yapabilen araçların şarj süresi 9 saat. 3 yolcu alabilen ve Ada Taksi olarak görev yapacak araçların da 40 kilometrelik menzili bulunuyor. Yine 20 derece tırmanma açısına sahip olan araçlar yaklaşık 7 saatte şarj oluyor. İETT, temin ettiği yedek akülerle araçların Adalar’da kesintisiz hizmet vermesini sağlayacak.