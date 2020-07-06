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06.07.2020 - 11:32 | | İHA

Adana'da bir kişi çocuklarını göremediğini ileri sürerek intihara kalkıştı!

Adana'da çocuklarını göremediğini ileri süren bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Olcay O., bir süre önce eşiyle boşanmaya karar verdi. Bu nedenle eşi çocuklarını da alıp evi terk etti. Olcay O. eşi evi terk edince çocuklarını göremediğini ileri sürerek bugün oturduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Şahsı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri dama çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre polise direnen şahıs çocuklarını görmek istediğini söyledi.

Polis kısa süre sora şahsı ikna etti. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisi harekete geçiren intihar girişimiAdana'da çocuklarını göremediğini ileri süren bir kişi intihar girişiminde bulundu.
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